Natalità | Legnano in controtendenza | le culle sono piene

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'Italia non è un Paese per nascere. La deè un allarme rosso ben descritto dagli oltre 141mila parti persi dal 2012 al 2022. Il trend non risparmia la Lombardia dove, rispetto a 10 anni fa, i nuovi natiquasi 25mila in meno. Zoomando sull'alto milanese, però, c'è una città dove lenon si svuotano. "Nella Sc di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di", presidio capofila dell'Asst Ovest Milanese, "il numero dei parti è rimasto costante negli ultimi 5 anni. Solo nel 2022stati 857, 30 in più rispetto al 2021, contro un -2,3% registrato a livello regionale". A segnalare il caso è il direttore del reparto Guido Stevenazzi, che descrive all'Adnkronos Salute il modello che ha reso possibile questa. Parola d'ordine: "Mantenere ...