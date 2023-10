Napoli | Gratteri | “Non sono un giustizialista | uso il codice”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi sento affatto un. Lavoro sempre con ilin mano. Se poi essere sceriffo significa circondarsi di ottimi investigatori, chiamatemi pure sceriffo. Io faccio il magistrato. E lo faccio con passione e determinazione. Ho scelto di fare questo lavoro, così come ho sempre scelto di rimanere in Calabria, la terra dovenato”. Lo ribadisce, in un’intervista alla Stampa, Nicola, il nuovo procuratore di. Sulla riforma Cartabiaconferma le sue critiche: “Non rinnego nulla di quello che ho detto. Le riforme devono migliorare la situazione, non peggiorarla. Con la riforma Cartabia si rischia di tornare indietro – afferma – E poi ancora nessuno mi ha spiegato, rispetto alla improcedibilità, la creazione di corsie ...

Lo ha detto in un'intervista a 'La Stampa' il neo procuratore di, Nicola. In Campania troverò una mafia 'più visibile, che vive più per strada rispetto alla 'ndrangheta. È la mafia ...

