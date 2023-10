Napoli | De Laurentiis ancora a Castel Volturno

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Allenamento nel pomeriggio aper ildi Rudi Garcia, in vista della trasferta di Verona in programma sabato alle 15. Il...

Ilha cambiato tanto , forse troppo, e per questo motivo sta vivendo un momento complesso. A dirlo è l'ex difensore delAndrea Dossena , oggi allenatore della Pro Vercelli, intervenuto a Radio Crc per commentare il periodo che sta vivendo la squadra di Garcia: " Non voglio colpevolizzare Garcia, ma è stato un ...

Napoli, Conte svela: "Mi sento spesso con De Laurentiis. E su Garcia..." Corriere dello Sport

Napoli: De Laurentiis è furioso. 'Ha perso il giocatore più importante' AreaNapoli.it

Nel giorno in cui nello spogliatoio di Garcia rientrano diversi giocatori dopo la sosta nazionali, Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno per seguire l'allenamento della squadra. Il ...Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Osimhen Al suo posto ci sarà Simeone perché è lui il vice Osimhen, poi a gara in corso può esserci spazio per Raspadori. E’ sotto gli oc ...