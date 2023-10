Napoli | Cannavaro sogna di allenare gli azzurri e ADL ci pensa | con l’addio di Garcia è lui il traghettatore?

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In casasiancora al futuro di Rudi. Il tecnico francese è sempre a rischio con il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe sollevarlo dall’incarico da un momento all’altro. In particolare, la partita con il Milan sarebbe l’ultimatum per un possibile esonero. Molti sono gli allenatori accostati agliin queste settimane L'articolo