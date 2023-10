Municipi romani a caccia di fondi per coprire l’assistenza scolastica ai bambini disabili Nell’attesa le cooperative tagliano gli operatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Gliche giorno dopo giorno affiancano i docenti nella cura e nell’inclusione dellatà credono fortemente nel lavoro che fanno che è poi un lavoro di qualità e sostanza e non di semplice ‘copertura’ delle ore sul bambino”. A scriverlo, in una durissima lettera indirizzata tra gli altri all’Ufficio Scuola del Comune di Roma, al Presidente delo XIV, all’assessore delle politiche educative e scolastiche del Campidoglio, al Presidente della Consultatà e al Direttore dell’Unità operativa complessa ASL RM1, sono gli insegnanti e glieducativi per l’autonomia e la comunicazione (Oepac) del XIVo di Roma. Quelle persone cioè che affiancano professionalmente icon gravetà in classe, in mensa ...