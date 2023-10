Mugnano | Sacro Cuore | pienone per lo show di Biagio Izzo

... in seguito alla guerra tra Russia ed Ucraina, il carisma della Madre ha avuto nuovo impulso, in quanto a, sono stati accolti molti bambini ucraini rifugiati in Italia. La chiesa del...

MUGNANO. Da Biagio Izzo allo spettacolo pirotecnico, tutte le novità della Festa del Sacro Cuore L' Altra Notizia