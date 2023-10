Motomondiale | Gp Australia Bagnaia La Ducati qui ha grande potenziale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Bello tornare a Phillip Island, una pista veloce dove possiamo far bene", spiega il campione del mondo PHILLIP ISLAND () - A meno di sette giorni dall'impresa di Pecconel GP dell'Indonesia, che lo ha visto vincitore della gara grazie ad unarimonta dalla tredicesima casella

Con un terzo posto inlo scorso anno, Pecco aveva completato la sua rimonta dopo essersi ritrovato a - 91 punti da Quartararo in classifica pochi mesi prima, ipotecando così la vittoria del ...L'ex telecronista della MotoGP™ Nick Harris rende omaggio a Phillip Island che in questo weekend ospita il 16° Gran Premio del 2023 ...'Bello tornare a Phillip Island, una pista veloce dove possiamo far bene', spiega il campione del mondo PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - ...