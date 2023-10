MotoGP | GP Australia 2023 | numeri | statistiche | curiosità Niente più serial winner dopo il duopolio Stoner – Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Arriva un appuntamento sacro per il Motomondiale, pronto a recitare messa nella propria “Cattedrale d’Oceania”. Domenica 22 ottobre assisteremo al Gran Premio d’. Si correrà sul circuito di Phillip Island, probabilmente il più affascinante dell’intero panorama iridato. Non a caso, il tracciato edificato sull’omonima isola è unanimemente ritenuto uno dei più belli del mondo. Quella delsarà la 33ma edizione del GP down under, entrato in calendario nel 1989 e corso quasi sempre nel contesto attuale, eccezion fatta per una parentesi avutasi dal 1991 al 1996. In quel periodo si gareggiò a Eastern Creek, autodromo oggi conosciuto come Sydney Motorsport Park. La ragione del trasloco fu meramente politica, poiché le limitazioni alla pubblicità del tabacco in vigore nello Stato del Victoria (dove si trova Phillip Island) erano più stringenti di ...