Alvaroè uno dei grandi protagonisti in questo inizio di stagione, sia con l' Atletico Madrid che con la nazionale spagnola . Con la Roja ha conquistato la qualificazione aritmetica ai prossimi ...

Morata: "In estate mi hanno 'venduto' a otto squadre diverse" Corriere dello Sport

Annuncio a sorpresa dall'Argentina. Dopo il Mondiale vinto in Qatar, Angel Di Maria ha annunciato il suo addio alla nazionale Albiceleste, ma non subito. L'attaccante attualmente in forze ...Morata: «Io a vita all’Atletico In estate mi avevano venduto ad 8 squadre diverse». Le parole dell’ex Juve Morata a margine di un evento di gol per beneficenza organizzato dalla sua fondazione ha com ...