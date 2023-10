Monito Onu | reale rischio espansione conflitto Israele-Hamas C’è accordo sugli aiuti a Gaza – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il giorno dell’arrivo del Presidente Joe Biden in Medio Oriente è segnato da gravi tensioni e violenze nella regione. La missione di pace inizia con l’intera area infiammata dalle notizie e dalle immagini dell’ospedale distrutto a, con reciproche accuse traed esercito israeliano. Si stima che ci siano almeno 200 morti e 300 feriti a seguito di questi eventi, innescando proteste diffuse. Il Presidente palestinese Abu Mazen ha cancellato l’incontro programmato con Biden, e la stessa scelta è stata fatta dal governo giordano, causando il crollo del vertice a quattro ad Amman. In Cisgiordania si sono verificati scontri violenti, mentre in Giordania c’è stato un assalto all’ambasciata israeliana. A Beirut, dimostranti diretti all’ambasciata USA sono stati dispersi con lacrimogeni, e ci sono state proteste anche davanti all’ambasciata francese a ...