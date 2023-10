Mondo | ultime notizie Italia e altri 8 Paesi reintroducono controlli ai confini Allarme bomba | evacuati scali in Francia e Belgio

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Palazzo Chigi ha fatto sapere che dal 21 ottobre ci sarà la reintroduzione deidelle frontiere interne con la Slovenia per un periodo di 10 giorni, prorogabili ai sensi del Regolamento Ue 2016/339. Le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci. Una serie di potenti esplosioni ha scosso nella notte la città di Zaporizhzhia, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. Si è svolto nella Grande sala del popolo di Pechino ll’incontro bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin.