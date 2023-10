Mondiali Master di Scherma | l’Italia vince 11 medaglie | terza in Classifica per Nazioni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Daytona – Laitaliana ha chiuso con un ricco bottino di 11il Campionato del MondoDaytona Beach 2023. La spedizione azzurra ha conquistato tre ori, tre argenti e cinque bronzi, piazzandosi al terzo posto nelre peralle spalle soltanto degli Stati Uniti padroni di casa e della Francia. “Un grande risultato di squadra che conferma i nostri veterani ai vertici internazionali”, il commento del Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi. “I miei più sinceri complimenti e ringraziamenti vanno al Capo Delegazione, Leonardo Patti, ai maestri Paolo Bottari, Giovanni Sirovich e Francesco Calabrese, che hanno guidato gli atleti in questa kermesse, e a tutti i partecipanti saliti in pedana, in primis ai medagliati ma anche a chi ha sfiorato ...

