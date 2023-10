Mondiali 2034 | Indonesia appoggia candidatura Arabia Saudita

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’sosterrà ladell’per ospitare idi calcio. Inizialmente l’intenzione, era di fare una proposta congiunta con l’Australia, ma il PSSI (Federazione calcistica dell’) ha comunicato la volontà di ospitare la prossima coppa del mondo assegnata all’Asia dopo il. Negli scorsi giorni la FIFA ha ufficializzato che il centenario della Coppa del mondo nel 2030 si giocherà in Spagna, Marocco e Portogallo. L’, al momento, è l’unica in lista per ospitare il Mondiale, con le candidature che scadranno il 31 ottobre. SportFace.

