Moggi | «Scommesse? Sono ragazzi e si sono lasciati un po’ andare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Luciano, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. “CON ME ALLA JUVENTUS NON CI SAREBBERO STATI I CASI POGBA E FAGIOLI” – “Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista. Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente noninfallibile neanche io”. “GRAVINA? SE RESTASSE A CASA NESSUNO SENTIREBBE LA MANCANZA” –: “Gravina promette riforme e non fa mai nulla, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali era il momento di dimettersi. Poi ovviamente decide lui, la politica lo sta aiutando abolendo il Decreto Crescita che lui non avrebbe mai abolito. Se restasse a casa, nessuno ne sentirebbe la mancanza”. “CHI COMANDA NEL CALCIO, ...