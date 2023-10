Moggi clamoroso | “Conte aspetta una chiamata alla fine dell’anno Ecco perchè ha rifiutato il Napoli”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’ex direttore generale die Juventus, Luciano, intervenuto a Radio Goal, si è soffermato sul futuro di Antonio. Nell’ambito di un’intervista esclusiva rilasciata a Radio Goal su Kiss Kiss, Luciano, ex direttore generale die Juventus, ha condiviso interessanti riflessioni sul futuro di Antoniocome allenatore. Secondo, l’approdo dialsarebbe alquanto complicato a causa delle differenze caratteriali tra l’allenatore salentino e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis.ha sottolineato la necessità di una versione più mite diper adattarsidinamica del: “Ci ...

... scatenato una bufera social dei tifosi bianconeri, che non apprezzano questo eventuale...in una squadra di mediocri ci manca dai riprendiamolo pic.twitter.com/Xv9AgZ4Ef7 Ciccio(...Scommettere sulla propria squadra è illecito sportivo, ma da quanto emerge, Tonali avrebbe giocato sul Milan vincente o comunque su altri risultati con lui assente ...Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...