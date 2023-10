Modello Alpine A110 R Le Mans | un tributo alle vetture iconiche della 24 Ore di Le Mans

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le autovantano tutte un’aura leggendaria ma ilR Lesi rifà alla competizione sportivaprestigiosa 24 Ore di Le. Non a caso, si tratta di un’edizione speciale dell’, finalizzata a rendere omaggio alla storia di resistenza, di tecnologia e le prestazioni che contraddistinguono le auto sportive. Spesso si favoleggia di gareggiare come i professionisti, eppure nell’Centre di Milano l’opportunità di farlo per davvero è a disposizione di tutti. Come? Basta prenotare un test drive e inviare i propri dati dal form di contatto. Semplice come solo una richiesta online può essere. Se non sei convinto, clicca qui per avere maggiori ...