Moby Prince | ok della Camera alla terza commissione d’inchiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma – L’Auladei deputati ha dato il via libera all’istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulle cause del disastronave ““: i voti a favore sono stati 282, nessun contrario, tre gli astenuti. Si trattadi inchiesta, ad essere stata istituita sul disastro, avvenuto la sera del 10 aprile 1991, che avvenne in seguitocollisionenave, di proprietàNav.Ar.Ma, con la petroliera Agip Abruzzo nel porto di Livorno. L’urto provoco un vasto incendio che avvolse l’imbarcazione provocando la morte di tutte le 140 persone a bordo tra equipaggio e passeggeri. ...