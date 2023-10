Mobilità | noleggio auto a lungo termine o acquisto?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’industriamobilistica sta affrontando una complessa transizione verso lasostenibile, un processo che sta provocando una serie di conseguenze sul mercato. Secondo il Centro Studi Fleet & Mobility, mentre nel 2019 il 42% delleimmatricolate in Italia si attestava sotto i 20 mila euro di listino, per un totale di circa 800 mila veicoli, nel 2022 la quota è scesa al 27% con appena 360 mila vetture vendute. Un risultato peggiore interessa lea meno di 14 mila euro, infatti se nel 2019 i veicoli più economici avevano una quota di mercato del 7%, oggi queste vetture sono quasi completamente sparite dai listini. Per gli analisti questo fenomeno è da attribuire alle normative UE finalizzate a ridurre le emissioni di CO2, misure che stanno portando le casemobilistiche ...