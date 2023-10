Mo | Onu condanna attacco a ospedale Gaza e chiede il cessate il fuoco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 18 ott. (Adnkronos) - Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres hato l'esplosione di ieri nell'di, si è detto "inorridito" dalle centinaia di persone uccise e ha chiesto un immediatoilumanitario nella regione. Parlando al Belt and Road Forum di Pechino, il segretario dell'Onu ha affermato: "Sono pienamente consapevole dei profondi problemi del popolo palestinese dopo 56 anni di occupazione, ma per quanto gravi siano, non possono giustificare gli atti di terrore contro i civili commessi da Hamas il 7 ottobre che ho immediatamenteto. Quegli attacchi, tuttavia, non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese". Secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric, ...