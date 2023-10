Mo | intelligence Gb | ' conflitto potrebbe ispirare il terrorismo nel Regno Unito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Londra, 18 ott. (Adnkronos) - Ila Gazaatti terroristici nel. Lo ha detto il capo dell'britannica MI5, aggiungendo che l'agenzia sta prestando "molta attenzione" agli eventi in Medio Oriente. "C'è chiaramente la possibilità che eventi importanti in Medio Oriente generino un volume maggiore di minaccia nel. I terroristi possono trarre ispirazione non solo da ciò che vedono accadere nel, ma anche da ciò che vedono accadere in Medio Oriente, nel continente o altrove", ha affermato il direttore generale Ken McCallum, aggiungendo che l'MI5 si è concentrato particolarmente sull'Iran, temendo che la nazione possa essere incoraggiata dal ...