Mo | apologia di terrorismo | il Nizza sospende il terzino Youcef Atal

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 18 ott. - (Adnkronos) - Ildelè stato sospeso dal club provenzale per aver condiviso sui social alcuni contenuti pro-Palestina e contro Israele. Nei confronti del difensore algerino è stato anche aperto un fascicolo per "di". A dare l'annuncio ilcon un comunicato: "Al suo ritorno dalla nazionale algerina i dirigenti delsi sono riuniti e hanno parlato con. Il club prende atto che il giocatore ha riconosciuto il suo errore ritirando rapidamente la condivisione della pubblicazione e presentando le sue scuse scritte e pubbliche. Tuttavia, considerata la natura del messaggio condiviso e la sua gravità, la società ha deciso di ...

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il Nizza ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" il suo difensore Youcef Atal, preso di mira da un'indagine preliminare per "apologia