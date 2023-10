Missili sull’ospedale di Gaza | il solito vizio di giornali e social

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’immagine utilizzata per accompagnare questo articolo non fa riferimento a quel che è accaduto martedì sera all’ospedale battista Al-Ahli diCity. Una scelta razionale per sottolineare come in queste ore (come già accaduto in passato, come nel conflitto Russia-Ucraina) suie suici sia stata una rincorsa alla condivisione di notizie non verificate e che, per tempistiche ristrette, non potevano essere verificate. Video vecchi, fotografie fuori contesto e prese di posizione “viziate” da pre-concetti. Noi non sappiamo cosa sia realmente successo in quei tremendi istanti che lasceranno alla storia ricordi altrettanto tremendi. Non abbiamo la cosiddetta “scienza infusa” di sentenziare su chi tra i due “schieramenti” in guerra sia stato il responsabile di quell’attacco (o incidente)stico. Eppure ...