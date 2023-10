Minori | don Fortunato di Noto | “La chiesa impari dai propri errori”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 DonDi: “Ladeve imparare dai. Impegniamoci alla prevenzione e formazione per unabambina per i bambini” Promosso dal servizio diocesano tutelae persone vulnerabili l’incontro di formazione ai sacerdoti della diocesi di Acireale nel corso della mattina di martedì 17 ottobre all’OASI di Aci Sant’Antonio. A guidare il momento di alta formazione è stato Dondi, della diocesi netina, presidente dell’associazione Meter e responsabile dello sportello regionale del servizio sopracitato della CESI. Dondiè conosciuto a livello nazionale per il suo impegno: da trent’anni porta avanti una ...