Minorenne alle slot | bar multato per oltre 6mila euro e chiuso 10 giorni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sorisole. Da un lato una multa di circa 6.700, dall’altro la sospensione della licenza per dieci(che significa niente clienti dalla mezzanotte di giovedì 19 a quella di sabato 28 ottobre). È il salatissimo conto presentato a un bar di Piazza Alpini a Sorisole. La sanzione – stando a quanto si apprende notificata in giornata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – arriva in seguito a un controllo effettuato ad agosto dai carabinieri, che avevano sorpreso un 16enne intento a giocare d’azzardomachine presenti all’interno del locale. I militari non avevano fatto altre che appurare il mancato rispetto di una regola fondamentale: l’obbligo di accertare l’età degli avventori impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono vincite in denaro e l’accessoaree dedicate al ...