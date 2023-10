Mimì et Mamà il debutto alle Terme di Diocleziano

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un esordio di quelli che lasciano il segno, un evento indelebile intriso di moda, arte, mondanità, ma anche amore è quello della prima sfilata dietandata in scena nell’emblematico Stadio di Domiziano a Roma. E se è vero che la prima volta non si scorsa mai, il talentuoso brand capitolino ha davvero lasciato il segno, suscitando complimenti e consensi da parte di tutto il parterre vip intervenuto al frizzante fashion show. Courtesy of Press Officeet, la bellezza e l’amore sono il fil rouge della collezione Un lavoro creativo che si snoda tra tessuti preziosi ed abiti sartoriali, ma soprattutto l’amore di un genitore e di una erede possono provare tra loro. Unite dalla vita, ma anche dal lavoro. Emanuela De Filippis e Rebecca Andrea De Lisi, rispettivamente madre e figlia, con solo ...