Milano | donna violenta e deruba anziano | arrestata

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una 38enne di origine romena è statala scorsa notte dai carabinieri diper violenza sessuale e furto in casa nei confronti di undi circa 80 anni. Laaveva già avvicinato l'uomo in altre occasioni, tanto che i figli della vittima avevano allertato le forze dell'ordine. L'indagine condotta dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo è "il primo arresto del genere", anche se l'episodio rientra "nella nuova frontiera delle truffe agli anziani". L'arresto della 38enne, che oltre ad aver abusato del pensionato gli ha sottratto soldi e oggetti di valore, dovrà essere convalidato dal gip Natalia Imarisio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

...forze dell'ordine Una 38enne di origine romena è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri diper violenza sessuale e furto in casa nei confronti di un anziano di circa 80 anni. La...Secondo le indagini, coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, la donna, cittadina romena, avrebbe messo in atto abusi sessuali nei confronti dell’uomo per poi portargli ...La donna, infatti, senza avvisare suo marito, annuncerà la sua intenzione di affittare alla ditta Colombo i terreni su cui sorgeva il vecchio mobilificio. Per Gloria ed Ezio potrebbe rappresentare una ...