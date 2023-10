Milano-Cortina | ex sindaco Ghedina | ' pista bob occasione persa | su Giochi c' è pure nostro nome'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - La mancata costruzione dellada bob ad'Ampezzo "è sicuramente un', si è lavorato tanto per questo, è una perdita non solo perma per tutto il progetto, che si indebolisce". Ma recuperare quella di Cesana in Piemonte "sarebbe la vera vergogna: è fallita già una volta, che facciamo la rifinanziamo? E poi in una terra dove non c'è tradizione di quello sport". Lo dice all'Adnkronos l'exdiGiampiero, oggi consigliere all'opposizione della nuova amministrazione Lorenzi. "Ritengo che l'appoggio della nuova amministrazione sia stato tardivo, poco convinto e debole -attacca-. L'area dolomitica, Veneto e Trentino Alto Adige, era già stata viene indebolita con gli impianti ...