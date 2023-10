Milan | trattativa in salita per il rinnovo di Maignan | le richieste del portiere

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In scadenza nel 2026, il portierone rossonero è già nel mirino di PSG e Bayern Monaco: per prolungare il francese chiede un ingaggio più che raddoppiato

Iltornerà in campo dopo la sosta per sfidare la Juventus domenica 22 alle 20.45 a San Siro nel match di cartello della nona giornata di Serie A. La capolista dovrà fare i conti con le pesanti ...Assan Ouedraogo continua ad essere nel mirino del Milan. I rossoneri hanno infatti programmato un incontro con i dirigenti dello Schalke 04 nei prossimi giorni, ma… Leggi ...Il Milan cerca muscoli e qualità sul mercato in vista delle stagioni a venire, con Moncada pronto a lavorare con lo Schalke 04: obiettivo Ouedraogo ...