Milan | Musah | «Dopo il derby abbiamo reagito | l’obiettivo è chiaro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le parole di Yunus, centrocampista del, sull’inizio di stagione dei rossoneri in Serie A. I dettagli Yunusha parlato dela Danz. PAROLE – «che hai una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noideciso di reagire e l’dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente. Non vogliamo mai perdere così, specialmente nel. E’ stato un colpo duro e l’usato come motivazione. Scudetto?è quello, vogliamo fare bene. Nonqualcosa di meno, vincere lo Scudetto sarebbe bellissimo». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS 24