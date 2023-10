Milan | Musah | “Bellissimo l’esordio a San Siro Obiettivo stagionale? Vincere lo scudetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In una lunga intervista a Dazn, Yunusha fatto un bilancio dei suoi primi mesi al, toccando argomenti differenti: “a Sanè stato fantastico. Non ci ero mai stato, perciò mi è piaciuto molto, specialmente per la curva che ha cantato dal primo all’ultimo minuto. A volte neppure si riusciva a sentire l’arbitro. In questa stagione vogliamo fare bene, l’è ovviamente lo: vincerlo sarebbe“. “Dopo la sconfitta nel derby potevamo piangerci addosso o reagire. Noi abbiamo optato per la seconda, dimostrandolo sul campo. Il 5-1 è stato un colpo duro, ma ci è servito da motivazione: non vogliamo più perdere così – ha aggiunto il centrocampista ex Valencia – Il mio ruolo preferito e dove mi diverto maggiormente è quello di ...