Milan | infortunio per Chukwueze | le ultime

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Samuel, esterno del, ha rimediato unal bicipite femorale sinistro durante il ritiro con la Nigeria Samuel, esterno del, ha rimediato unal bicipite femorale sinistro durante il ritiro con la Nigeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il giocatore rossonero si tratta di una lesione e starà fuori dai campi da gioco per circa un mese. L’ex Villarreal è tornato in queste ore aello per iniziare il percorso riabilitativo.

in nazionale per Chukwueze ., Chukwueze fermo per almeno un mese . Nigeria fatale: Chukwueze si ferma come Osimhen .in nazionale per Chukwueze . Il...

Milan, infortunio per Chukwueze: le sue condizioni Fantacalcio ®

Chukwueze, infortunio muscolare per l'attaccante del Milan: un mese di stop Sky Sport

Ultim’ora Milan, l’esterno nigeriano ha riportato un infortunio non di poco conto direttamente dal ritiro della nazionale. Brutta notizia per Stefano Pioli in vista del match casalingo di domenica ...Tegola pesante in casa Milan, che perde Samuel Chukwueze per infortunio: l’esterno nigeriano ha rimediato una lesione muscolare. Giunge una pesante tegola per il Milan di Stefano Pioli, costretto a ...