Migranti | condizioni in Cpr Ponte Galeria | da Ilaria Cucchi esposto in Procura Roma**

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Unsulledei migranti nel Cpr diè stato presentato ina Roma dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistradopo due ispezioni, a marzo e maggio, nella struttura in seguito alla morte di Wissem Ben Abdel Latif, deceduto all'ospedale San Camillo nel novembre 2022 dopo essere stato recluso nel centro di permanenza per i rimpatri. La parlamentare il 18 maggio, dopo l'ispezione a sorpresa del 28 marzo, era tornata nel cpr di, con una telecamera nascosta. Orachiede all'autorità giudiziaria di visionare quelle immagini perché ‘'documentano fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato, fra cui le ...

Ma itunisini sono stati solo il 18% degli arrivi via mare nel 2018 - 2023. Sono questi i ... all'interno atti di autolesionismo, rivolte e disordini provocati dalledi estremo ...

**Migranti: condizioni in Cpr Ponte Galeria, da Ilaria Cucchi esposto ... Il Tirreno

18 ottobre 2023, Giornata europea contro la tratta Portale Integrazione Migranti

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Nella giornata di ieri, il signor Sandro Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Dott.ssa Manuela Pedrotta, così c ...La nave Humanity 1 - nave di una delle ong sovvenzionate dal ministero degli Esteri tedesco, la Sos Humanity - con a bordo 88 migranti, è in viaggio verso Bari, il cui porto è stato assegnato dalle au ...