MIchelle Hunziker In Love | Ecco Il Suo Nuovo Amore!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nuova paparazzata per. La conduttrice è stata pizzicata insieme ad un personaggio nona flirt con celebrità.gli ultimi aggiornamenti. #Il mondo dello spettacolo è in fermento per le crescenti voci che vedono, nota conduttrice svizzera, fidanzata con Alessandro Carollo, noto come “l’osteopata dei vip”. Recentemente, le foto pubblicate da Chi Magazine mostrano i due in compagnia: in una sono vicinissimi a bordo strada e in un’altra si ritrovano seduti nello stesso veicolo. Le foto, sebbene non mostrino momenti di intimità o affetto esplicito, hanno dato un volto alle chiacchiere che circolano da tempo. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha precedentemente svelato che una sua fonte le ha ...