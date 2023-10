Michel | Assedio a Gaza non in linea con il diritto internazionale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Untotale, tagliare l'elettricita' e l'acqua non e' incon il". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charlesrispondendo a una domanda alla ...

'Un assedio totale, tagliare l'elettricita' e l'acqua non e' in linea con il diritto internazionale'. Lo ha detto il presidente del Consiglio ...Cosa fa l’Unione Europea dopo il sanguinario attacco di Hamas in Israele, e di fronte alle conseguenze tragiche che comporta e comporterà la ...