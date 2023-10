“Mi piacerebbe allenare il Napoli” | il tecnico svela il suo sogno nel cassetto

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fabio Cannavaro non ha mai nascosto il suo amore per ile la città partenopea. Oraun obiettivo per il suo futuro. Fabio Cannavaro è stato uno dei più forti difensori centrali della storia del calcio italiano. Il suo picco è stato ovviamente il mondiale conquistato da capitano nel 2006 con la maglia dell’Italia. Cannavaro, ha vestito anche un’altra maglia azzurra, ovvero quella del. Fabio, infatti, è cresciuto nelle giovanili degli azzurri e sin da piccolino ha potuto ammirare le gesta di Maradona da bordo campo mentre faceva il raccattapalle. Cannavaro esce allo scoperto sul futuro La carriera, poi, ha portato Cannavaro a vestire altre maglie come quelle di Juventus, Inter e Real Madrid. Fabio, però, non ha mai nascosto il suo amore per il. Cannavaro sogna diil ...

Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli 'Non so quando, ma visto che ho solo 54 anni, da qui a fine carriera, misi creassero delle condizioni per andare adin piazze come Roma e Napoli. Sono piazze passionali, che si sposano con me. Ho allenato in piazze importanti come Torino e Milano, e mi ...

Conte: “Voglio scrivere la storia. Mi piacerebbe allenare la Roma, ma serve serietà” ForzaRoma.info

Conte: "Mi piacerebbe allenare il Napoli o la Roma, ma non in corsa" Ottopagine

"Non so quando, ma visto che ho solo 54 anni, da qui a fine carriera, mi piacerebbe si creassero delle condizioni per andare ad ...L'ex ct della Nazionale ha parlato anche del Napoli e del suo rapporto con il patron azzurro nel corso della lunga intervista rilasciata alla trasmissione Rai "Belve" ...