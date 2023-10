Metro C – Al via la nuova viabilità a Piazza Venezia da sabato prossimo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dal 21 ottobre scatta lainper consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione dellastazioneC. La circolazione sarà consentita, a doppio senso, solo sul lato del palazzo delle Generali. Sarà invece chiuso il tratto dalla parte di palazzo. Chi arriva da via Cesare Battisti potrà proseguire dritto verso via del Plebiscito (chi è autorizzato potrà anche percorrere via del Corso) oppure girare a sinistra verso l’Altare della Patria. Da qui, costeggiando il cantiereC fino aSan Marco, si potrà procedere verso via del Teatro Marcello. Per aumentare la sicurezza dei pedoni e fluidificare il traffico saranno istituiti due semafori: uno all’incrocio tra ...