Meteo spacca in due l’Italia | previsioni di oggi e domani tra nubifragi e caldo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilin due, tra forte maltempo al Nord e sole al Sud. Questo il quadro delineato dalledel tempo di, con gli esperti che parlano di una ‘bombarologica’ autunnale sulla Penisola. Mentre le regioni settentrionali verranno quindi colpite dae tempeste di vento, nel meridione si dovranno fare i conti con un’ondata difuori stagione, con valori quasi da record. Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, nel corso della giornata odierna registreremo un contesto instabile, caratterizzato da nuvolosità irregolare e pure da qualche pia, specialmente al Sud e sull’area centrale tirrenica. Da giovedì 19 però ...

Ilin due l'Italia, tra forte maltempo al Nord e sole al Sud. Questo il quadro delineato dalle previsioni del tempo di oggi e domani, con gli esperti che parlano di una 'bomba meteorologica' ...

Meteo, previsioni oggi e domani: che tempo farà Adnkronos

Previsioni meteo, il ciclone medusa spacca l’Italia in due: nubifragi al Nord, caldo record al Sud la Repubblica

Con l’arrivo del ciclone Medusa, l’Italia si troverà alle prese con la prima "bomba meteorologica" dell’autunno. Il Paese verrà letteralmente spaccato in ...Potente perturbazione in arrivo sull’Italia. Il ciclone Medusa porterà nubifragi, venti fortissimi e mareggiate. “Possibili criticità idrogeologiche”. Ma il Paese sarà spaccato in due: al Sud si vola ...