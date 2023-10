(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nella notte si è giocata la quarta giornata delle qualificazioni mondiali in S ud America . E la scena se l'è presa, autore di una splendidache ha trascinato al successo l'Argentina ...

Commenta per primo Grazie a unadil'Argentina vince 2 - 0 in Perù e resta a punteggio pieno in testa alla classifica dopo le prime quattro giornate nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 . ...

Messi, doppietta show. Ansia Neymar: ginocchio ko in Uruguay Corriere dello Sport

Qualificazioni Mondiali 2026: doppietta di Messi, l'Argentina cala il poker. Brasile ko - Sportmediaset Sport Mediaset

In Perù vola l'Argentina grazie alla doppietta di Messi: l'Albiceleste comanda così la classifica del gruppo sudamericano a punteggio pieno dopo quattro giornate. Paraguay ok, decide Sanabria Al ...L’argentino firma una doppietta, si fa male ed esce tra le lacrime Neymar ...