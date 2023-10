Menchetti | “abuso di alcol e degrado urbano nell’indifferenza dell’amministrazione comunale”

Leggi su lortica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Piazza della Repubblica e dintorni: sono diventati il simbolo cittadino della mancanza di manutenzione e della presenza di rifiuti e sporcizia varia, effetto questi ultimi anche dell’ditra i giovani e i meno giovani che porta all’abbandono di vetri e lattine, all’espletamento dei propri bisogni alla luce del sole, all’intervento dei sanitari per chi è andato oltre ogni soglia di tolleranza fisica. Ci stiamo sforzando con una serie di interventi e atti ufficiali, come interrogazioni depositate all’ufficio di presidenza del Consiglio, a tenere alta l’attenzione su questi temi. E a proposito di atti, è arrivato il momento di compiere questo passo anche per piazza della Repubblica, i giardini Porcinai e Poggio del Sole, in pratica la zona della stazione, il primo biglietto da visita di Arezzo per i turisti. Per ...