Meloni | “Il cordoglio dell’Italia a Belgio e Svezia”

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La presidente del Consiglio Giorgia“ha espresso ai Primi Ministri belga De Croo e svedese Kristersson il più profondoe suo personale per il grave attentato compiuto ieri sera a Bruxelles”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione in videoconferenza con i membri del Consiglio Europeo, “convocata dal Presidente Charles Michel per discutere dell’attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso, con riferimento anche alla situazione umanitaria di Gaza”. L'articolo proviene da Fatti di Paese.