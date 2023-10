Medioriente | strage all’ospedale di Gaza Morto uno degli ostaggi italo-israeliani

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)uno. Salta l’incontro in Giordania con Biden È stato l’esame del DNA a confermare l’identità di Eviatar Moshe Kipnis, 65 anni, uno dei tredi cui non si avevano più notizie dall’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Insieme a lui è scomparsa anche la moglie Liliach Le Havron. Della donna non si hanno, per ora, ancora notizie. I due si trovavano nel kibbutz di Be’eri, dove sono stati trovati 108 cadaveri. La notizia del decesso è stata confermata dalla Farnesina e il ministroEsteri Antonio Tajani ha scritto su X: “Con grande tristezza confermo il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino-israeliano disperso dopo l’attacco terroristico di ...

'Ordine del giorno urgente art 19 su conflitto ine richiesta pace nel conflitto ...1 milioni di persone dal nord di Gaza hanno rischiato e rischiano di provocare unadi civili ...

Strage in un ospedale a Gaza. Scambio di accuse tra Hamas e Israele Avvenire

Ospedale bombardato, centinaia di morti. Salta il vertice di Amman con Biden - Londra "lavora per scoprire cosa è accaduto" all'ospedale - Londra "lavora per scoprire cosa è accaduto" all'ospedale RaiNews

Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata di Francia in Iran intonando slogan come "Morte alla Francia, all'America e a Israele". Migliaia in piazza anche in Libia, Tunisia, Gi ...Le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno indetto per oggi una 'giornata della rabbia'. Migliaia di palestinesi sono scesi nelle strade di diverse città della Cisgiordania ...