Medio Oriente | von der Leyen | solidarietà a Israele è punto di partenza

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'Europa deve riconoscere il dolore diper gli atroci attacchi terroristici di Hamas, e il suo diritto a difendersi, solo così "avremo la credibilità di affermare chedovrebbe reagire come una democrazia, in linea con il diritto umanitario internazionale. E che è fondamentale proteggere le vite dei civili, anche e soprattutto nel mezzo di una guerra". E' ilcentrale dell'intervento della presidente della Commissione, Ursula von der, durante il dibattito nella plenaria dell'Europarlamento sul conflitto tra Hamas e, oggi a Strasburgo. Von derha spiegato in questo modo il suo atteggiamento, molto criticato da più parti non per lama per l'appoggio incondizionato alla sua reazione agli ...