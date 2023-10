Medio Oriente | Crosetto “Israele non vuole scatenare fronte più ampio”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che il ritardo” dell’operazione di terra dell’esercito dipenda dal fatto che“nonfare un passo che possa scatenarle contro unmolto più”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, ospite a “Cinque minuti” in onda questa sera su Raiuno, in merito alle conseguenze dell’attacco di Hamas adel 7 ottobre scorso.“non è in una posizione per cui ha un solo: se ne possono aprire mille, per cui sta valutando tutto quello che può succedere”, ha spiegato. “Gaza è nel sud, ma a nord c’è Hezbollah, molto più forte di Hamas, organizzata militarmente, con molte più armi, sostenuta da sempre dall’Iran. C’è la Cisgiordania, dove la comunità palestinese è fortissima e dove sta ...