Medio Oriente | Biden | Israele acconsente all' invio di aiuti umanitari a Gaza

In questi giorni, in seguito al riattivarsi della minaccia terroristica per la crisi in, 9 Paesi europei hanno notificato alla Commissione il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere con la sospensione della libera circolazione prev...

Tremonti: «La tragica crisi in Medio Oriente ultimo effetto dell'onda lunga della globalizzazione» - 24+ 24+

Borsa: l'Europa chiude in calo, si guarda a Medio Oriente e Fed - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 18 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in conferenza stampa da Tel Aviv, a conclusione della visita di solidarietà in Israele, dopo gli attacchi di Hamas, ha rinnovato ...Tel Aviv, 18 ott. (askanews) - "Israele è d'accordo sul fatto che l'assistenza umanitaria possa iniziare a spostarsi dall'Egitto verso Gaza.