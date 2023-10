Maxi cifra per l’Inter | una firma stellare

Leggi su calciomercatonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La dirigenza delcapitanata da Marotta è al lavoro per mettere in atto un importante rinnovo contrattuale: ecco cosa sta succedendospera di riappropriarsi del primo posto in classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.