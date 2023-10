Mattarella premia i giovani alfieri | “Il lavoro è un diritto-dovere per il progresso della società L’Italia sia una locomotiva d’Europa”

Il presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze nella Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro'. I 25 selezionati erano stati nominati lo scorso 2 ...

Mattarella premia i Cavalieri del lavoro 2023 al Quirinale. VIDEO Sky Tg24

Mattarella premia i giovani alfieri: “Il lavoro è un diritto-dovere per il progresso della società. L’Italia … la Repubblica

Lavoro e futuro. Lavoro e crescita, con le dovute garanzie, soprattutto per la sicurezza in un Paese devastato dai troppi incidenti nei cantieri e nelle fabbriche. Sergio Mattarella premia i "Cavalier ...MATTARELLA: IMPRESE CONCORRONO A INDICARE IL SENSO DI MARCIA DEL PAESE “A delineare il modello sociale, e la concreta qualità del vivere – ha messo in evidenza il Presidente della Repubblica Sergio ...