Mattarella “No a polemiche sterili | completare la costruzione europea”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se l'Europa, talvolta, stenta a dispiegare la forza del suo insieme, la sua massa critica di risorse materiali e morali, di tecnologia e di creatività, di civiltà e di capacità, ciò è dovuto a unaancora incompleta, all'attardarsi insulla necessità di essere coesi e tempestivi, e non lenti e separati, a fronte dei problemi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine “Al Merito del Lavoro”. “Le imprese sanno, meglio di ogni altro, come la sfidanon sia altro da noi. Come l'Italia non sia un passeggero del treno Europa del quale controllare i titoli di viaggio, ma ne sia uno dei conduttori, un artefice insostituibile”, prosegue il capo dello Stato.“La storia ci ...