Marisol organizza una sorpresa particolare per Petit | cos’è successo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La nuova puntata del daytime di Amici 23 di questo pomeriggio, mercoledì 18 ottobre 2023, ha riservato non poche emozioni al pubblico di telespettatori affezionati agli allievi. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del talent? Ve lo spieghiamo subito qui di seguito e già vi anticipiamo che sono arrivate delle sorprese in casetta… Amici 23,allenaha deciso di preparare unadecisamenteper: un allenamento esclusivo per il cantanteto dalla ballerina. La danzatrice della Celentano ha posizionato nel giardino della casetta tutti gli strumenti utili per allenaree così insieme hanno iniziato a fare tutti gli esercizi. Il cantante ha trovato qualche ...