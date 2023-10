Mario Sechi | il solito copione in attesa del finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Che succede? Sul mio taccuino sono annotate quattro parole: barcone,, disordine, mostro. Vediamole una per una, sono un viaggio nel ferro e fuoco del presente.Barcone. Qualche giorno fa Massimo Giannini durante una puntata di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, mentre criticava la mia «furia bellicista» (giuro, sono quasi buono) ha spostato il suo fuoco polemico su chi ha sostenuto (il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) che con la guerra in corso tra Israele e Hamas il rischio di ritrovarsi in casa dei tagliagole crescerà, dunque è ancor più urgente fermare i trafficanti di esseri umani e gli sbarchi in Italia. Giannini ha fatto a sportellate con il vostro cronista, ha alzato il tono del progressista che ha sempre ragione, ha sollevato l'indice e tuonato un definitivo «neanche uno!». Norberto Bobbio, filosofo di riferimento di ...