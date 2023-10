Mare Group | accordo con la spagnola AHORA per la distribuzione italiana della piattaforma Low-Code Flexygo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha concluso unconper distribuire in esclusiva laLow-” in Italia. La partnership ha l’obiettivo di offrire alle PMI italiane uno strumento pratico per lo sviluppo efficiente di applicazioni, in linea con l’impegno diper la diffusione di soluzioni tecnologiche accessibili.offre un approccio semplice allo sviluppo di applicazioni Low-personalizzate, fornendo un’alternativa conveniente e rapida per le aziende imprese che desiderano digitalizzare le loro operazioni.David Miralpeix, Co-Fondatore e CEO di, ha commentato: “Questo è un passo significativo per la presenza diin Italia. ...